Алла Довлатова заявила, что ей "жалко" уехавших из России артистов

Довлатова подчеркнула, что ей «жалко» уехавших из России артистов, так как «они там никому не нужны». Актриса предположила, что за границей, может, есть «какая-то диаспора», которая будет ходить на выступления звезд. Однако, по мнению телеведущей, эта «диаспора» «очень быстро насытится ими» и артисты останутся без средств существования.