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2 часа назад

Алла Довлатова заявила, что ей "жалко" уехавших из России артистов

Газета.Ruиещё 1

Актриса и телеведущая Алла Довлатова прокомментировала отъезд за границу некоторых звезд шоу-бизнеса в беседе с «Пятым каналом».

Алла Довлатова заявила, что ей «жалко» уехавших из России артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Довлатова подчеркнула, что ей «жалко» уехавших из России артистов, так как «они там никому не нужны». Актриса предположила, что за границей, может, есть «какая-то диаспора», которая будет ходить на выступления звезд. Однако, по мнению телеведущей, эта «диаспора» «очень быстро насытится ими» и артисты останутся без средств существования.

Довлатова считает, что уехавшие из России артисты еще вернутся, так как «русский народ очень великодушный».

«Если извинятся — хорошо, если не извинятся — значит, совести нет», — заявила актриса.

Шоу-бизнес,Алла Довлатова,
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