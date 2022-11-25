Алла Довлатова заявила, что ей "жалко" уехавших из России артистов

Актриса и телеведущая Алла Довлатова прокомментировала отъезд за границу некоторых звезд шоу-бизнеса в беседе с «Пятым каналом».
Довлатова подчеркнула, что ей «жалко» уехавших из России артистов, так как «они там никому не нужны». Актриса предположила, что за границей, может, есть «какая-то диаспора», которая будет ходить на выступления звезд. Однако, по мнению телеведущей, эта «диаспора» «очень быстро насытится ими» и артисты останутся без средств существования.
Довлатова считает, что уехавшие из России артисты еще вернутся, так как «русский народ очень великодушный».
«Если извинятся — хорошо, если не извинятся — значит, совести нет», — заявила актриса.