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42 минуты назад

Дочь Иосифа Пригожина выложила редкое фото с мужем

WomanHit.ru

25-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная три года состоит в отношения с полицейским по имени Евгений. В начале весны пара поженилась, а в августе у супругов родился сын Даниэль.

Дочь Иосифа Пригожина выложила редкое фото с мужем
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ

Даная редко говорит о Евгении и так же нечасто показывает его. По словам девушки, это потому что ее муж является непубличным человеком.

СОЦСЕТИ

Однако сейчас Пригожина порадовала своим поклонников совместным снимком с супругом. На фотографии пара позирует на Красной площади. Даная и Евгений решили прогуляться по вечерней Москве, а маленького наследника они оставили с бабушкой.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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