Дочь Иосифа Пригожина выложила редкое фото с мужем

25-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная три года состоит в отношения с полицейским по имени Евгений. В начале весны пара поженилась, а в августе у супругов родился сын Даниэль.
Даная редко говорит о Евгении и так же нечасто показывает его. По словам девушки, это потому что ее муж является непубличным человеком.
Однако сейчас Пригожина порадовала своим поклонников совместным снимком с супругом. На фотографии пара позирует на Красной площади. Даная и Евгений решили прогуляться по вечерней Москве, а маленького наследника они оставили с бабушкой.