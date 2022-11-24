Дочь Иосифа Пригожина выложила редкое фото с мужем

25-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная три года состоит в отношения с полицейским по имени Евгений. В начале весны пара поженилась, а в августе у супругов родился сын Даниэль.

Фото: СОЦСЕТИ СОЦСЕТИ

Даная редко говорит о Евгении и так же нечасто показывает его. По словам девушки, это потому что ее муж является непубличным человеком.

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