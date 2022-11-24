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52 минуты назад

Продюсер Шахиди раскрыл имена артистов, пользующихся популярностью на новогодних корпоративах

Слово и Дело

Продюсер и организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди рассказал, кто из российских артистов пользуется популярностью у заказчиков новогодних корпоративов.

Каких артистов чаще всего заказывают организаторы новогодних корпоративов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Речь идет о Леониде Агутине, Басте, Полине Гагариной, Елене Темниковой, Zivert и SHAMAN. Также пользуются популярностью звездные группы 90-х — «Руки Вверх!» и «Иванушки International».

Эксперт считает, что откажутся от празднования Нового года на работе только государственные корпорации. Другие коммерческие структуры, по его мнению, будут устраивать праздник, правда, не так пафосно, как раньше, пишет «Взгляд».

Шоу-бизнес,Табриз Шахиди,Елена Темникова,Полина Гагарина,
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