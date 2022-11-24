Каких артистов чаще всего заказывают организаторы новогодних корпоративов

Продюсер и организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди рассказал, кто из российских артистов пользуется популярностью у заказчиков новогодних корпоративов.

Речь идет о Леониде Агутине, Басте, Полине Гагариной , Елене Темниковой , Zivert и SHAMAN. Также пользуются популярностью звездные группы 90-х — «Руки Вверх!» и «Иванушки International».

Эксперт считает, что откажутся от празднования Нового года на работе только государственные корпорации. Другие коммерческие структуры, по его мнению, будут устраивать праздник, правда, не так пафосно, как раньше, пишет «Взгляд».