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26 минут назад

Нино Нинидзе с сарказмом объяснила свой отъезд из России

Никита Бородкин

Актриса Нино Нинидзе объяснила свой отъезд из России в Грузию. Как сообщает «Слово и Дело», в интервью YouTube-каналу «Георгий за кадром» артистка пояснила, что собирается в скором времени вернуться в Москву.

Нино Нинидзе объяснила свой отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснила девушка, сейчас она навещает в Грузии близких и друзей.

Сын Виторгана проходит службу в армии Израиля

«Больше всего меня удивляет, когда спрашивают, почему я все время в Тбилиси, пишут: "Вы что, не любите Москву?" Ну да, я же Маша Иванова, которая родилась в Твери», — с сарказмом сказала Нинидзе.

Отметим, что фанаты связали отъезд Нинидзе в Грузию с разрывом с актером Максимом Виторганом, который в последнее время находится в Израиле. Нино заверила, что у них в отношениях все хорошо — она призвала не верить слухам, которые распространяются в Сети.

Шоу-бизнес,Нино Нинидзе,Максим Виторган,ЦАХАЛ,
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