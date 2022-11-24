Актриса Нино Нинидзе объяснила свой отъезд из России в Грузию. Как сообщает «Слово и Дело», в интервью YouTube-каналу «Георгий за кадром» артистка пояснила, что собирается в скором времени вернуться в Москву.
Как объяснила девушка, сейчас она навещает в Грузии близких и друзей.
«Больше всего меня удивляет, когда спрашивают, почему я все время в Тбилиси, пишут: "Вы что, не любите Москву?" Ну да, я же Маша Иванова, которая родилась в Твери», — с сарказмом сказала Нинидзе.
Отметим, что фанаты связали отъезд Нинидзе в Грузию с разрывом с актером Максимом Виторганом, который в последнее время находится в Израиле. Нино заверила, что у них в отношениях все хорошо — она призвала не верить слухам, которые распространяются в Сети.