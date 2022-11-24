Джонни Депп снимется в новом фильме из серии "Пираты Карибского моря"

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пираты Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней картины про приключения капитана Джека Воробья. Как сообщила в среду британская газета The Sun, имя Деппа фигурирует в списке артистов и технического персонала, вызываемых для участия в съемках ленты.

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По сведениям издания, пробные съемки фильма, получившего предварительное название "День в море" (A Day At The Sea), начнутся в феврале в Великобритании. Отмечается, что пока проект находится на начальной стадии: в частности, еще неизвестно, кто выступит режиссером нового фильма. В то же время исполнительным продюсером ленты называется Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов франшизы.