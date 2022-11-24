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1 час назад

Джонни Депп снимется в новом фильме из серии "Пираты Карибского моря"

ТАССиещё 1

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пираты Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней картины про приключения капитана Джека Воробья. Как сообщила в среду британская газета The Sun, имя Деппа фигурирует в списке артистов и технического персонала, вызываемых для участия в съемках ленты.

Джонни Депп снимется в новом фильме из серии "Пираты Карибского моря"
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, пробные съемки фильма, получившего предварительное название "День в море" (A Day At The Sea), начнутся в феврале в Великобритании. Отмечается, что пока проект находится на начальной стадии: в частности, еще неизвестно, кто выступит режиссером нового фильма. В то же время исполнительным продюсером ленты называется Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов франшизы.

Согласно газете, пять фильмов из серии "Пираты Карибского моря", первый из которых вышел в 2003 году, принесли в мировом прокате более $4,1 млрд, а сам Депп заработал на них более $240 млн. Таблоид напомнил, что будущее Деппа во франшизе было поставлено под сомнение после того, как бывшая супруга актера Эмбер Хард обвинила его в домашнем насилии. В июне текущего года суд штата Вирджиния признал клеветой утверждения Херд.

Шоу-бизнес,Брюс Хендрикс,Джонни Депп,
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