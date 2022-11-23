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2 часа назад

«Пока жива»: 75-летнюю Клару Новикову сразила неизвестная болезнь

Passion.ru

На днях у Клары Новиковой должен был пройти концерт в Москве, но неожиданно мероприятие отменили. Виной всему плохое самочувствие звёзды. В эксклюзивном интервью для «МК» актриса прокомментировала ситуацию.

Клару Новикову сразила неизвестная болезнь
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как выяснилось, Новикова сильно простыла. Женщина обратилась за помощью к медицине, но врачи не могут поставить точный диагноз. Единственное, что известно на данный момент: Клару Борисовну сразил вирус, который она подцепила во время гастролей.

«Не могу выйти на сцену. Без голоса, связки пострадали, но пока жива», – резюмировала звезда.

К счастью, Новикова поспешила всех успокоить: она находится под пристальным наблюдением врачей и в скором времени планирует вернуться к работе.

Ранее сообщалось о том, что Анфиса Чехова очень похорошела. Как уверяет девушка, причина этого заключается не в заслугах пластического хирурга, а в отказе от «наркотика». Подробности читайте в этой статье.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,Анфиса Чехова,
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