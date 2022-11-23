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2 часа назад

Отец Жанны Фриске объяснил, почему не сдает квартиру покойной дочери

Газета.Ru

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил в беседе с mk.ru, почему не сдает квартиру покойной певицы.

Отец Фриске объяснил, почему не сдает квартиру покойной дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Копылов заявил, что даже не рассматривает вариант сдачи жилплощади в аренду, так как это квартира его дочери. Он планирует отдать ее внуку Платону, когда тот вырастет. По словам отца Фриске, мальчик сам решит, что делать с имуществом, во взрослом возрасте.

Копылов признался, что долго не может находиться в квартире покойной дочери. Однако его жена Ольга и младшая дочь Наталья посещают недвижимость два раза в месяц, чтобы убраться и привести все в порядок.

«Иногда слесаря вызывают, электрика… Квартира не любит, когда там никто не живет. Все надо поддерживать. Иначе начинает ломаться, выходить из строя», — рассказал Копылов.

Ранее отец Фриске рассказал, что певица до сих пор приходит к нему во снах.

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