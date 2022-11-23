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28 минут назад

Концерт МакSим в Вологде отменили из-за состояния здоровья певицы

Lenta.ru

Концерт российской певицы МакSим в Вологде отменен. Об этом сообщается на официальной страницы исполнительницы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Концерт МакSим отменили из-за ухудшения ее здоровья
Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSимпредоставлено пресс-службой певицы МакSим

Причиной отмены выступления стало ухудшение состояния здоровья артистки.

«К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции», — было сказано в сообщении, выставленном в сторис.

Представители МакSим уточнили, что возврат билетов может быть совершен по месту их приобретения.

В июне этого года во время концерта МакSим в Екатеринбурге на нее напала фанатка. Поклонница поднялась на сцену, чтобы обнять певицу. За ней тут же выбежал охранник, но женщина схватила исполнительницу за руку и потянула за собой. В результате артистка упала.

Певица МакSим рассказала о жизни на вокзале

Ранее представитель МакSим опровергла новость о ее беременности.

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