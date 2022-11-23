Концерт МакSим отменили из-за ухудшения ее здоровья

Концерт российской певицы МакSим в Вологде отменен. Об этом сообщается на официальной страницы исполнительницы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции», — было сказано в сообщении, выставленном в сторис.

В июне этого года во время концерта МакSим в Екатеринбурге на нее напала фанатка. Поклонница поднялась на сцену, чтобы обнять певицу. За ней тут же выбежал охранник, но женщина схватила исполнительницу за руку и потянула за собой. В результате артистка упала.