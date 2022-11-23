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37 минут назад

Бузова заявила, что родила бы от Лазарева

Газета.Ruиещё 1

Артистка Ольга Бузова заявила в социальных сетях, что готова стать матерью.

Бузова захотела родить от Лазарева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бузовой, сначала она хочет родить дочь, а потом сына. Более того, теледива уже придумала имена для будущих малышей. Она уточнила, что хочет родить только от любимого мужчины.

Поклонники артистки поинтересовались, от кого бы Бузова родила из отечественных звезд шоу-бизнеса. Телеведущая призналась, что отцом ее ребенка мог бы стать певец Сергей Лазарев.

«Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…» — заключила артистка.

Ранее Бузову заметили на свидании с участником «Дома-2» Романом Гриценко.

Шоу-бизнес,Роман Гриценко,Сергей Лазарев,Ольга Бузова,
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