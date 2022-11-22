Ани Лорак обратилась к фанатам

«И сейчас мне хочется по-особому делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями. Хочется больше слышать и чувствовать вас. Я приготовила очень много проектов и идей. И мне так хочется с вами разделить это. Поэтому следите за новостями, оставайтесь с нами и помните о том, что я вас очень-очень люблю», — заключила Лорак.