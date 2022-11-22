Ани Лорак обратилась к фанатам

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети опубликовала видео, в котором озвучила причину многомесячного молчания. Обращение она записала из Испании.
«Привет, мои любимые и дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Я тоже очень скучаю по вам. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания», — сказала Лорак.
Она отметила, что мечтала петь с самого детства, поскольку «хотела нести любовь». По мнению певицы, любовь — «это все, что нужно» каждому человеку.
«И сейчас мне хочется по-особому делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями. Хочется больше слышать и чувствовать вас. Я приготовила очень много проектов и идей. И мне так хочется с вами разделить это. Поэтому следите за новостями, оставайтесь с нами и помните о том, что я вас очень-очень люблю», — заключила Лорак.
Напомним, что в октябре сообщалось о попадании певицы в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Таким образом Киев счел Лорак угрозой безопасности страны.
Певица исчезла из поля зрения публики после начала СВО. Лорак родилась в Черновицкой области Украины, но после 2014 года жила и работала в основном в России.