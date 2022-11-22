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28 минут назад

Лазарев вместе с детьми уехал из России

Никита Бородкин

Певец Сергей Лазарев вместе с детьми улетел из России в ОАЭ. Как пишет «Газета.Ru», артист рассказал об этом в соцсетях, опубликовав видео из пятизвездочного отеля, в котором остановился.

Лазарев вместе с детьми уехал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Долгожданный недельный отпуск! Обычно многие путешественники выбирают Дубай или Абу-Даби для путешествий по ОАЭ. Я же решил выбрать новое для себя направление — Эмират Рас-Эль-Хайма», — рассказал Лазарев.

Певец отметил, что в отличии от других регионов Объединенных Арабских Эмиратов, в Рас-Эль-Хайма «спокойно и тихо», что отлично подходит для семейного отдыха.

Напомним, что Сергей растит восьмилетнего сына Никиту и четырехлетнюю дочь Анну. Певец не скрывает, что детей для него родили суррогатные матери, однако их личности он никогда не раскрывал.

Ранее музыкант показал в соцсетях, как прошел день рождения сына. Лазарев организовал ему вечеринку в стиле киновселенной Marvel, в которой приняли участие аниматоры в костюмах супергероев.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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