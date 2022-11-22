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2 часа назад

Меладзе вышел на связь после слухов о разводе с Брежневой

Никита Бородкин

Композитор Константин Меладзе вышел на связь с подписчиками на фоне слухов о разводе с певицей Верой Брежневой. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях продюсер опубликовал пост, которым дал понять, что в звездной семье все хорошо.

Меладзе вышел на связь после слухов о разводе с Брежневой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меладзе показал подписчикам архивную фотографию Брежневой, а под снимком написал, что «любовь спасет мир». Пост дополняют эмодзи в виде красного сердца и дата — 22 ноября.

Таким образом композитор напомнил, что в этот день 19 лет назад Брежнева вошла в состав группы «ВИА Гра». Комментарии под публикацией Меладзе предусмотрительно закрыл.

Напомним, что после начала спецоперации России на Украине Меладзе перестал выходить на связь с поклонниками. Летом 2022 года в Сети стали распространяться слухи, что Брежнева и Меладзе развелись. Супруги никак не комментировали информацию и отказывались общаться с журналистами.

В ноябре экс-солистка «ВИА Гра» при общении с подписчиками заявила, что сейчас у нее «собирается из осколков разбитое сердце». Загадочное послание породило новую волну слухов о разрыве.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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