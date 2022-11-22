Ивлеева рассказала о своей мечте

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева сообщила в Telegram-канале, что начала работать над своим новым новогодним фильмом.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На данный момент Ивлеева пишет сценарий. По словам телеведущей, съемки она планирует в Санкт-Петербурге. Блогерша также призналась, что мечтает познакомиться с актером Константином Хабенским.