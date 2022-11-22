В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
29 минут назад

Настя Ивлеева заявила, что мечтает о встрече с Хабенским

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева сообщила в Telegram-канале, что начала работать над своим новым новогодним фильмом.

Ивлеева рассказала о своей мечте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На данный момент Ивлеева пишет сценарий. По словам телеведущей, съемки она планирует в Санкт-Петербурге. Блогерша также призналась, что мечтает познакомиться с актером Константином Хабенским.

Ивлеева уже выпустила два новогодних проекта — «Поездатый Новый год 2020!» и «Обмен желаниями». В картинах блогерши приняли участие такие звезды, как Лолита Милявская, Алла Пугачева, Антон Птушкин, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Маша Миногарова.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Лолита Милявская,Максим Галкин,Алла Пугачева,Константин Хабенский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители