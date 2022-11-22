Продюсер Андрей Разин проиграл в суде семье погибшего Юрия Шатунова

Продюсер Андрей Разин проиграл в суде семье погибшего экс-солиста группы «Ласквый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без изменений решение о присвоении всех прав на хиты музыкального коллектива близким умершего исполнителя.

8 июня этого года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова и подтвердил отсутствие юридических прав Разина на песни «Ласкового мая». Через две недели после победы в суде певец скончался, а экс-продюсер группы подал кассацию в отношении наследников Шатунова, супруги и двоих его детей.

«Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в ВерхВерховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора СергСергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из "недружественных стран", ничтожны», — рассказала сторона защиты семьи экс-солиста «Ласкового мая».

Ранее Разин пообещал, что к 1 февраля 2023 года все материалы, связанные с Шатуновым и «Ласковым маем», будут заблокированы и удалены из интернета.