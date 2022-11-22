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2 часа назад

Продюсер Разин проиграл суд семье Шатунова

Газета.Ru

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» покойному Юрию Шатунову. Об этом пишет aif.ru.

Разин проиграл суд семье Шатунова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теперь права на композиции коллектива отойдут семье артиста. Продюсер Андрей Разин, который пытался оспорить авторство хитов «Ласкового мая», проиграл суд наследникам Шатунова.

«Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из «недружественных стран», ничтожны», — рассказали адвокаты семьи покойного исполнителя.

В начале июня суд признал законным право использования хитов «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. Через две недели певец скончался.

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