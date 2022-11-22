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1 час назад

Андрей Разин проиграл суд за права на песни Юрия Шатунова

runews24.ru

Разин пытался запретить Шатунову исполнять композиции известной группы. В июне суд встал на сторону певца, продюсер не смог предоставить необходимые документы. Спустя две недели Шатунов скоропостижно скончался. Друзья исполнителя рассказали, что суды с бывшим начальником отразились на здоровье Юрия.

Разин проиграл суд за права на песни Юрия Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Смерть певца не остановила продюсера, и он продолжил судебные тяжбы с его наследниками. Однако суд вновь встал на сторону семьи Шатунова. Пятый кассационный суд в понедельник, 21 ноября, оставил в силе решение о праве распоряжения песнями.

«Кассационная жалоба Андрея Разина оставлена без удовлетворения. Разин сегодня потерпел поражение», - цитирует «СтарХит» юриста семьи певца Сергея Васильева.

Разин настаивает, что суды не сказались на здоровье Шатунова. По словам продюсера, всем процессом занимался его адвокат, а сам певец ничего о них не знал.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Васильев,Андрей Разин,
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