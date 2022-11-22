Разин проиграл суд за права на песни Юрия Шатунова

Разин пытался запретить Шатунову исполнять композиции известной группы. В июне суд встал на сторону певца, продюсер не смог предоставить необходимые документы. Спустя две недели Шатунов скоропостижно скончался. Друзья исполнителя рассказали, что суды с бывшим начальником отразились на здоровье Юрия.

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Смерть певца не остановила продюсера, и он продолжил судебные тяжбы с его наследниками. Однако суд вновь встал на сторону семьи Шатунова. Пятый кассационный суд в понедельник, 21 ноября, оставил в силе решение о праве распоряжения песнями.

«Кассационная жалоба Андрея Разина оставлена без удовлетворения. Разин сегодня потерпел поражение», - цитирует «СтарХит» юриста семьи певца Сергея Васильева.