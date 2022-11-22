Ольга Бузова назвала Моргенштерна предателем родины

Российский исполнитель Моргенштерн* (настоящее имя Алишер Моргенштерн) - предал свою родину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление певицы Ольги Бузовой.

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Она сообщила, что больше не хочет слушать композиции рэпера, который сбежал из страны.

«Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — сообщила исполнительница.

Ранее Моргенштерн заявлял, что не может вернуться в РФ из-за журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Артист покинул страну в конце 2021 года. Сейчас он живет в Дубае.

В октябре прошлого года певец говорил, что «не понимает праздника» Дня Победы. После этого он извинился за свои слова. Следственный комитет России начали проверку возможных нарушений закона в высказываниях рэпера, а также решил проверить его клипы на предмет пропаганды употребления наркотиков.