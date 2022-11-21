В Госдуме осудили Киркорова и Лазарева за суррогатное материнство

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ Нина Останина осудила певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева за то, что они прибегли к суррогатному материнству. Свое мнение на этот счет она высказала в интервью «Фонтанке».
Останина считает, что население должно увеличиваться «естественным путем», чтобы «дети рождались только от любви».
«Поэтому я против Киркоровых, Лазаревых и всех, которые демонстрируют рождение детей от суррогатных матерей, в пробирках и так далее», — сказала она.
Напомним, что ранее Лазарев признался, что обоих его детей — восьмилетнего сына Никиту и четырехлетнюю дочь Анну — вынашивали суррогатные мамы. Певец заявлял, что беременность у женщин наступала с первого раза и роды проходили естественным путем. Киркоров также воспитывает десятилетнюю дочь Аллу-Викторию и девятилетнего сына Мартина. Их артисту также родили суррогатные матери.