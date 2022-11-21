Бузова вновь оказалась в эпицентре скандала

Бузова снова обрушила на себя общественное негодование. Повод все то тже – посредственые вокальные данные девушки.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Все началось с комментария музыкального критика Павла Рудченко. Эксперт внезапно написал отзыв на последний трек поющей телеведущий. В нём голос исполнительницы почти полностью искажён автотюном

Вероятно, Ольга добавляют в свои композиции так много эффектов для того, чтобы слушателям не концентрировались не на исполнении, а на содержание той или иной песни.

Тем не менее, общее недовольство лишь подтверждает тот факт, что даже самую элементарного песню Ольга не в силах исполнить самостоятельно.