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29 минут назад

Ольга Бузова вновь оказалась в эпицентре скандала

Passion.ru

Бузова снова обрушила на себя общественное негодование. Повод все то тже – посредственые вокальные данные девушки.

Бузова вновь оказалась в эпицентре скандала
Фото: Passion.ruPassion.ru

Все началось с комментария музыкального критика Павла Рудченко. Эксперт внезапно написал отзыв на последний трек поющей телеведущий. В нём голос исполнительницы почти полностью искажён автотюном

Вероятно, Ольга добавляют в свои композиции так много эффектов для того, чтобы слушателям не концентрировались не на исполнении, а на содержание той или иной песни.

Тем не менее, общее недовольство лишь подтверждает тот факт, что даже самую элементарного песню Ольга не в силах исполнить самостоятельно.

Кроме того, внезапно разделил мнение критика Иосиф Пригожин. Знаменитый продюсер решил пойти дальше, и призвал всеми способами ограждать творчество Бзовой от ее потенциальной аудитории

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