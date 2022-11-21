В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Дочь певицы Славы устроила погром в отеле

Елена Прошина

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в соцсетях, что должна спа-отелю 84 тысячи рублей за погром, который она устроила с подругами. Об этом пишет «Газета.ру».

Дочь певицы Славы устроила погром в отеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам самой девушки, она вместе со своими подругами устроила погром в заведении. Девушкам выставили счет за возмещение ущерба отелю. Среди поломок дочь артистки показала разбитый телевизор в номере. Общий ущерб составил 84 тыс. рублей.

«Без происшествий не обошлось, ну я так думала. Было все, мне кажется: и угрозы вызвать полицию и пожарные. Зато явно будет что вспомнить», — поделилась Морозова.

Ранее появились слухи о том, что певица Слава рассталась со своим супругом Анатолем Данилицким. Сама артистка отказывается комментировать эту информацию, сославшись на то, что хотела бы оставить семью «вне поле зрения обсуждений».

Шоу-бизнес,Александр Морозов,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители