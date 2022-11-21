Дочь певицы Славы устроила погром в отеле

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в соцсетях, что должна спа-отелю 84 тысячи рублей за погром, который она устроила с подругами. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам самой девушки, она вместе со своими подругами устроила погром в заведении. Девушкам выставили счет за возмещение ущерба отелю. Среди поломок дочь артистки показала разбитый телевизор в номере. Общий ущерб составил 84 тыс. рублей.
«Без происшествий не обошлось, ну я так думала. Было все, мне кажется: и угрозы вызвать полицию и пожарные. Зато явно будет что вспомнить», — поделилась Морозова.
Ранее появились слухи о том, что певица Слава рассталась со своим супругом Анатолем Данилицким. Сама артистка отказывается комментировать эту информацию, сославшись на то, что хотела бы оставить семью «вне поле зрения обсуждений».