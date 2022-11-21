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26 минут назад

Певец и депутат Денис Майданов назвал Аллу Пугачеву империей зла

Слово и Дело

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева присоединилась к числу людей, которым проще раскритиковать Hодину, чем хотя бы попытаться защитить ее по-настоящему. Соответствующее мнение выразил певец и депутат Госдумы РФ Денис Майданов в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Денис Майданов назвал Аллу Пугачеву империей зла
Фото: ТАССТАСС

Артист вспомнил заявление Примадонны про холопов и рабов и считает, что тогда она четко показала, какой сделала выбор и что больше она не за одно с россиянами.

«Более того, она говорит, что мы стали империей зла. Господи… Ведь все происходит с точностью до наоборот. То есть получается, что империя зла назвала святую Русь империей зла», — высказался Майданов.

Как заметил политик, сейчас некоторым людям, в том числе и публичным личностям, гораздо проще критиковать Россию, чем высказать какое-то адекватное мнение насчет происходящих в мире событий.

Шоу-бизнес,Денис Майданов,Алла Пугачева,Госдума,
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