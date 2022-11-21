Денис Майданов назвал Аллу Пугачеву империей зла

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева присоединилась к числу людей, которым проще раскритиковать Hодину, чем хотя бы попытаться защитить ее по-настоящему. Соответствующее мнение выразил певец и депутат Госдумы РФ Денис Майданов в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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Артист вспомнил заявление Примадонны про холопов и рабов и считает, что тогда она четко показала, какой сделала выбор и что больше она не за одно с россиянами.

«Более того, она говорит, что мы стали империей зла. Господи… Ведь все происходит с точностью до наоборот. То есть получается, что империя зла назвала святую Русь империей зла», — высказался Майданов.