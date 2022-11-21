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30 минут назад

Дочь певицы Славы должна выплатить 84 тыс. рублей за погром в отеле

Газета.Ru

Дочь певицы Славы Саша Морозова призналась в социальных сетях, что должна спа-отелю 84 тыс. рублей.

Дочь певицы Славы устроила погром в отеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Морозова вместе со своими подругами устроила погром в заведении. Девушкам выставили счет за возмещение ущерба отелю. Среди поломок дочь артистки показала разбитый телевизор в номере.

«Без происшествий не обошлось, ну я так думала. Было все, мне кажется: и угрозы вызвать полицию и пожарные. Зато явно будет что вспомнить», — поделилась Морозова.

Ранее певица Слава прокомментировала слухи о расставании с гражданским мужем Анатолем Данилицким. Она заявила, что не станет распространяться о личной жизни.

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