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50 минут назад

Shot: Даню Милохина попросили признать иноагентом

Газета.Ruиещё 2

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой признать блогера Даню Милохина иноагентом. Текст документа опубликовал Telegram-канал Shot.

Милохина попросили признать иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молодое дарование» Милохин Данила никогда не отличался принципиальностью, поэтому его жест в сторону Украины, сделанный из США, никого не удивляет», — написал Бородин.

Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире

Так он прокомментировал эпизод из прямой трансляции Милохина, на котором он спел отрывок гимна Украины. Бородин убежден, что блогер привык «эпатировать публику», не задумываясь о последствиях своих действий. По словам общественника, Милохин не стремится получить образование в России, так как хочет заработать «как можно больше денег любыми путями».

«У Милохина было множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу», — резюмировал Бородин..

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Игорь Краснов,
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