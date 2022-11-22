Милохина попросили признать иноагентом

«Молодое дарование» Милохин Данила никогда не отличался принципиальностью, поэтому его жест в сторону Украины, сделанный из США, никого не удивляет», — написал Бородин.

Так он прокомментировал эпизод из прямой трансляции Милохина, на котором он спел отрывок гимна Украины. Бородин убежден, что блогер привык «эпатировать публику», не задумываясь о последствиях своих действий. По словам общественника, Милохин не стремится получить образование в России, так как хочет заработать «как можно больше денег любыми путями».