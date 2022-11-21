Балерина Анастасия Волочкова призналась, что осталась под впечатлением от главного героя шоу "Мистер X" Игоря Саванца. Ее слова цитирует "Пятый канал".
"На самом деле никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение: станьте уборщиком моего сада", - говорит Волочкова.
Также артистка заявила, что девушки, которые не выбрали Саванца пожалеют о своем выборе.
Анастасия Волочкова назвала "деградацией" слухи о романе с Никитой Джигурдой. Она уточнила, что дружит с актером уже 20 лет.