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2 часа назад

Анастасия Волочкова "сделала предложение" мойщику остановок

Газета.Ruиещё 1

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что осталась под впечатлением от главного героя шоу "Мистер X" Игоря Саванца. Ее слова цитирует "Пятый канал".

"На самом деле никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение: станьте уборщиком моего сада", - говорит Волочкова.

Также артистка заявила, что девушки, которые не выбрали Саванца пожалеют о своем выборе.

i.savanec/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Анастасия Волочкова назвала "деградацией" слухи о романе с Никитой Джигурдой. Она уточнила, что дружит с актером уже 20 лет.

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