Канье Уэст написал первый пост в Twitter после разблокировки

В аккаунте рэпера Канье Уэста в социальной сети Twitter появилась первая запись после того, как владелец соцсети, предприниматель Илон Маск восстановил страницу рэпера.

«Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой», — написал Уэст в своем аккаунте.

У Канье Уэста 31,5 млн фолловеров в социальной сети. Его заблокировали в октябре 2022 года после серии антисемитских твитов. Аккаунт музыканта разблокировали вслед за покупкой Twitter Маском.

Илон Маск также восстановил аккаунт в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа после того, как такое решение приняли участники опроса, который провел владелец соцсети.

Число подписчиков бывшего американского лидера в Twitter выросло до 25 млн спустя всего семь часов после снятия блокировки его аккаунта.