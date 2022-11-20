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1 час назад

Рэпер Канье Уэст написал первый пост в Twitter после разблокировки его аккаунта

Газета.Ru

В аккаунте рэпера Канье Уэста в социальной сети Twitter появилась первая запись после того, как владелец соцсети, предприниматель Илон Маск восстановил страницу рэпера.

Канье Уэст написал первый пост в Twitter после разблокировки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой», — написал Уэст в своем аккаунте.

У Канье Уэста 31,5 млн фолловеров в социальной сети. Его заблокировали в октябре 2022 года после серии антисемитских твитов. Аккаунт музыканта разблокировали вслед за покупкой Twitter Маском.

Илон Маск также восстановил аккаунт в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа после того, как такое решение приняли участники опроса, который провел владелец соцсети.

Маск допустил банкротство Twitter

Число подписчиков бывшего американского лидера в Twitter выросло до 25 млн спустя всего семь часов после снятия блокировки его аккаунта.

Верифицированный аккаунт @realDonaldTrump был заморожен 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом Соединенных Штатов победы на президентских выборах представителя Демократической партии Джо Байдена. На тот момент у него было порядка 90 млн подписчиков.

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