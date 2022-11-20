Продюсер раскритиковал телеведущего Соседова

Сергей Соседов стал в свое время известен публике как музыкальный критик из-за своих острых высказываний – он не стеснялся критиковать даже Аллу Пугачеву. А вот в качестве ведущего телепрограммы «За гранью» он вызывает у коллег и зрителей немало вопросов.

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Актриса Мария Шукшина, к примеру, уже не раз резко критиковала передачу, заявляя, что зрителями НТВ попросту манипулируют.

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров поддерживает ее точку зрения.

Он высказал мнение в интервью с журналистами портала Blitz+, что Соседов не подходит для роли ведущего «За гранью».

«Порой от него ощущается такой шлейф, запах дешевизны. Его воспринимают больше как фрика, вряд ли к его мнению кто-то прислушивается. На его роль могли бы подойти Александр Гордон или Лера Кудрявцева», — убежден Ашуров.