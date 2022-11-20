Суд поддержал сестру Барташ в ее борьбе с Джигурдой за наследство

В истории о борьбе за многомиллионное наследство экс-владелицы All Air Людмилы Барташ появилась новая информация. Служители Фемиды в итоге вынесли решение в пользу сестры погибшей — Светланы Романовой. Похоже, Никита Джигурда останется ни с чем.

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Как комментирует ситуацию Телеграм-канал Мash,

«то ли потому, что не смог доказать подлинность завещания, то ли потому, что ему (не)помогал Эльман Пашаев, которого дважды лишали статуса адвоката».

Барташ и Джигурда познакомились на отдыхе за рубежом. Знакомство переросло в дружбу. Людмила, по словам Никиты, написала на него завещание. Через шесть лет женщину обнаружили мертвой при странных обстоятельствах. И вот уже много лет Джигурда пытается получить наследство. Также на него претендует сестра Людмилы – Светлана Романова.

Был период, когда суд склонялся к тому, что получить наследство должен все-таки Никита Джигурда. Однако с появлением на арене борьбы адвоката Пашаева сумма наследства была уменьшена. Теперь же апелляционный суд удовлетворил очередной иск Романовой, поскольку противоположная сторона не смогла предоставить подлинник завещания.