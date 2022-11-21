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1 час назад

Андрей Разин предположил, что смерть основателя "Ласкового мая" была насильственной

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Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин записал видеообращение на YouTube, в котором предположил, что основатель группы Сергей Кузнецов мог быть отравлен женщиной, с которой писал книгу.

Разин нашел странности в смерти основателя "Ласкового мая"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень странно, что появляется какая-то женщина, сидит с ним весь вечер, угощает его принесенным соком, и он умирает на следующий день», — заявил Разин.

Он напомнил, что 21 ноября Кузнецов или Юрий Шатунов должны были явиться в суд Пятигорска, чтобы выступить в качестве истцов по делу об авторских правах на песни «Ласкового мая». Ответчиком по делу выступал именно Разин. Продюсер убежден, что мотивом преступления стало нежелание адвокатов возвращать деньги вдове Шатунова за последние три года его работы.

«Я считаю, что это тоже убийство. И то, что с ним сделали, какая-то Ландыш была у него, сидела всю ночь, дала ему какой-то напиток. Я считаю, что они делают это с какой-то целью», — подчеркнул Разин.

Ранее Разин впервые почтил память автора хитов «Ласкового мая» Кузнецова на 9 день после его смерти.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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