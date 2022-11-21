Разин нашел странности в смерти основателя "Ласкового мая"

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин записал видеообращение на YouTube, в котором предположил, что основатель группы Сергей Кузнецов мог быть отравлен женщиной, с которой писал книгу.

«Очень странно, что появляется какая-то женщина, сидит с ним весь вечер, угощает его принесенным соком, и он умирает на следующий день», — заявил Разин.

Он напомнил, что 21 ноября Кузнецов или Юрий Шатунов должны были явиться в суд Пятигорска, чтобы выступить в качестве истцов по делу об авторских правах на песни «Ласкового мая». Ответчиком по делу выступал именно Разин. Продюсер убежден, что мотивом преступления стало нежелание адвокатов возвращать деньги вдове Шатунова за последние три года его работы.