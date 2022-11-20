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31 минуту назад

Подруга Эппле судится с артисткой: та не вернула большой долг

Ирина Лебедева

Жанна Эппле в свое время брала у подруги Капитолины Полянской большую сумму денег на ремонт квартиры, но рассчитаться не смогла.

Подруга Эппле судится с артисткой: та не вернула большой долг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка купила квартиру в центре Москвы 12 лет назад. Тогда она с двумя сыновьями была в критической ситуации — их выставил из дома экс-возлюбленный Эппле оператор Илья Фрэз.

Жанна взяла кредит в банке, чтобы купить жилье. Однако денег не хватало, и она взяла в долг у подруги, как положено, под расписку, крупную сумму в евро.

Сначала Эппле понемногу выплачивала долг, но из-за-пандемии ее доходы резко сократились и платить она перестала. Боле того, пошли разговоры о том, что расписка уже не действительна – сроки, указанные в ней, давно прошли. Об этом пишет ФАН.

«Она выплатила треть долга. 2/3 не выплатила и решила не платить», — сообщила Полянская в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Капитолина обратилась в суд, чтобы вернуть свои 204 тысячи евро (12,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).

У актрисы от бизнесмена Ильи Фрэза двое сыновей, Потап и Ефим. Оба женаты, у каждого по ребенку.

Шоу-бизнес,Жанна Эппле,Илья Фрэз,
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