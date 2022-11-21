Ведущая Елена Николаева снялась топлес с маленьким сыном

«Такое доброе утро. Мальчишке почти одиннадцать месяцев. И он очень быстро разобрался, что с мамой и папой в постели ему утро нравится встречать чуть больше, чем в собственной… Валяется с нами, обнимается, целуется — нежничает всячески. И день задается с самого его начала» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила знаменитость.