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1 час назад

Жена Игоря Вдовина снялась топлес с маленьким сыном

Моя Москва.онлайниещё 3

Знаменитость показала фото, сделанное в постели.

Ведущая Елена Николаева снялась топлес с маленьким сыном
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

36-летняя телеведущая Елена Николаева, жена бизнесмена Игоря Вдовина, поделилась со своими подписчиками откровенной фотографией. Соответствующий снимок появился в блоге звезды.

На кадре Николаева позирует топлес. Рядом с ней сидит маленький сын.

«Такое доброе утро. Мальчишке почти одиннадцать месяцев. И он очень быстро разобрался, что с мамой и папой в постели ему утро нравится встречать чуть больше, чем в собственной… Валяется с нами, обнимается, целуется — нежничает всячески. И день задается с самого его начала» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила знаменитость.

Однако пользователи Сети раскритиковали оголенную Елену. «Что на половину, оголись вся уже», «Очень эротично», «Вроде сексуально, да тут как бы и ребенок», — написали они в комментариях.

Шоу-бизнес,Елена Николаева,Игорь Вдовин,
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