Довлатова раскрыла секрет похудения

«Я уже год живу без сахара и быстрых углеводов. В прошлом ноябре мне нужно было срочно похудеть, и врач-эндокринолог убрала из моего рациона все углеводы и снизила количество белка. Первую неделю было сложно, голодно и тоскливо. И лишь с января мне добавили в рацион углеводы — в виде овощей и фруктов. Но крупы, мучное и сладости я не ем уже год. Да, пришлось очень трудно. Но зато теперь у меня фигура мечты», — призналась Довлатова.