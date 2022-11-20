Довлатова раскрыла секрет похудения

Алла Довлатова в последнее время основательно похудела. Как оказалось,48-летняя звезда серьезно подошла к этому вопросу и восстанавливала былую стройность под наблюдением медиков.
Как рассказывают 7days.ru, систему питания подбирал врач-эндокринолог. Телеведущей было нелегко из-за множества ограничений, но результат того стоил.
«Я уже год живу без сахара и быстрых углеводов. В прошлом ноябре мне нужно было срочно похудеть, и врач-эндокринолог убрала из моего рациона все углеводы и снизила количество белка. Первую неделю было сложно, голодно и тоскливо. И лишь с января мне добавили в рацион углеводы — в виде овощей и фруктов. Но крупы, мучное и сладости я не ем уже год. Да, пришлось очень трудно. Но зато теперь у меня фигура мечты», — призналась Довлатова.
Алла Довлатова не исключение в череде знаменитостей, которые в стремлении быть вечно молодыми и красивыми не боятся даже ложиться под нож хирурга. Актриса призналась поклонникам, что планирует сделать очередную пластическую операцию, хотя не так давно она сделала подтяжку лба и век.