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1 час назад

«Не хочу привязываться к человеку»: Газманов-младший выбрал свободу

Ирина Лебедева

Певец Родион Газманов признался, что не так давно был серьезно влюблен. Но семьи не случилось. И сейчас певец к новым отношениям не готов. Хотя в перспективе 41-летний Родион хотел бы иметь супругу и детей. Об этом пишет СтарХит.

«Не хочу привязываться к человеку»: Газманов-младший выбрал свободу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Серьезно влюблен был, наверное, полтора года назад. Сейчас стараюсь держать эти чувства при себе, потому что… В общем, сейчас у меня такой период, когда не хочу привязываться к человеку», — сказал Газманов.

Пока что Родиона устраивает статус холостяка. Девушек из шоу-бизнеса в качестве жены ему бы не хотелось рассматривать, потому что они будут редко встречаться дома из-за работы, и делать свою личную жизнь публичной певец также не хочет.

В СМИ и социальных сетях Газманову приписывали романы с Ольгой Бузовой и Елизаветой Арзамасовой, но он всегда подчеркивал, что их связывали лишь дружеские отношения.

На фоне отъезда многих представителей шоу-бизнеса из России Газманов-младший отметил, что никогда не задумывался об эмиграции.

«У меня никогда в жизни не было желания уехать! Вообще, мысль о том, чтобы покинуть свою страну, у меня вызывает если не ужас, то печаль», - констатировал исполнитель.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,
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