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50 минут назад

Стало известно, почему Гузеева отправилась лечиться

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева на днях уехала в Кисловодск. Там, по примеру других звезд, актриса проходит лечебную программу детокса и похудения. Сначала телеведущую обследовали, затем назначили процедуры, которые она дисциплинированно посещает.

Стало известно, почему Гузеева отправилась лечиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама телесваха не раз говорила, что ее очень беспокоит лишний вес. Со свойственным ей резковатым юмором отмечала, что ей «пора сдуваться», поскольку, скоро она будет «не влезать в кадр».

Специалисты поддерживают решение звезды Первого канала. Об этом пишет портал Blitz+. Врач-диетолог Александр Ковальков объяснил, что избыточный вес грозит очень серьезными заболеваниями, в том числе раком.

«Страшнее онкологии ничего нет. Рак поджелудочной, например, проявляется в том числе от лишнего веса. Есть умные люди — они худеют с врачами. Есть клиенты глупые, они худеют через соцсети. Ожирение — это болезнь, и это очень опасно», — сказал Ковальков.

Ранее Гузеева рассказала, что попросила своего врача помочь ей поскорее сбросить лишний вес, ведь никаких противопоказаний у знаменитости нет, как и нет повода избегать диеты.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Первый канал,
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