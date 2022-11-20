Стало известно, почему Гузеева отправилась лечиться

Лариса Гузеева на днях уехала в Кисловодск. Там, по примеру других звезд, актриса проходит лечебную программу детокса и похудения. Сначала телеведущую обследовали, затем назначили процедуры, которые она дисциплинированно посещает.

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Сама телесваха не раз говорила, что ее очень беспокоит лишний вес. Со свойственным ей резковатым юмором отмечала, что ей «пора сдуваться», поскольку, скоро она будет «не влезать в кадр».

Специалисты поддерживают решение звезды Первого канала. Об этом пишет портал Blitz+. Врач-диетолог Александр Ковальков объяснил, что избыточный вес грозит очень серьезными заболеваниями, в том числе раком.

«Страшнее онкологии ничего нет. Рак поджелудочной, например, проявляется в том числе от лишнего веса. Есть умные люди — они худеют с врачами. Есть клиенты глупые, они худеют через соцсети. Ожирение — это болезнь, и это очень опасно», — сказал Ковальков.