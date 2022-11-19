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46 минут назад

Наталья Штурм: «Я теперь невеста»

Ирина Лебедева

Наталья Штурм была дважды замужем. Оба брака завершились разводами, и в последующие годы певице никак не удавалось наладить личную жизнь. Годы шли, звезда, у которой есть взрослые дочь и сын, уже успела стать бабушкой, - рассказывает "Московский Комсомолец".

Наталья Штурм: «Я теперь невеста»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но несколько лет назад Наталья во время путешествия по Занзибару Штурм познакомилась с неким состоятельным мужчиной по имени Альберт. Еще в прошлом году тот заводил разговоры о женитьбе. А недавно преподнес Штурм помолвочное кольцо.

Наталья показала колечко поклонникам в видеоролике, который выложила в микроблог.

«Бирманская шпинель — такой же драгоценный камень как бриллиант, только редкий. В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-оранжевый. Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста», - похвасталась Штурм.

Певица Наталья Штурм решила посчитать, сколько вложила и продолжает вкладывать в свою внешность: звезда перечислила необходимые процедуры и их стоимость. Сумма оказалась изрядной и равна стоимости квартиры в регионе.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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