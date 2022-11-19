Кучера о Пугачевой: «Разрушился образ моментально»

«Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь. Она настолько долго держала нейтралитет, несмотря на то что делал ее муж Максим Галкин*, какие вещи он говорил. Но она оставалась для меня человеком. Я понимал прекрасно, что она уедет, что она будет с мужем, с семьей, вообще не осуждал. Потому что жена своего мужа должна быть с мужем, но, когда она ляпнула… Но я ее очень сильно уважал всегда, и у меня „плакат со стены упал“ с которым я рос», - признался Кучера.