Кучера о Пугачевой: «Разрушился образ моментально»

Оскар Кучера в интервью «Настоящее» на YouTube рассказал о том, что Алла Пугачева была для него идеалом долгие годы. Он не осуждает певицу за отъезд из страны – семья есть семья, но ее заявлением в адрес жителей России огорчен безмерно. Об этом пишет СтарХит.
«Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь. Она настолько долго держала нейтралитет, несмотря на то что делал ее муж Максим Галкин*, какие вещи он говорил. Но она оставалась для меня человеком. Я понимал прекрасно, что она уедет, что она будет с мужем, с семьей, вообще не осуждал. Потому что жена своего мужа должна быть с мужем, но, когда она ляпнула… Но я ее очень сильно уважал всегда, и у меня „плакат со стены упал“ с которым я рос», - признался Кучера.
Актера очень огорчило то, что Примадонна обидно высказалась о тех гражданах России, которые не разделяют ее мнения на политическую ситуацию.
«Мне казалась, она всегда была такой мудрой, такая черепаха Тортилла, которая смотрит на все, все понимает, придерживается своего мнения. И вдруг она такая — да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами… Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. И разрушился образ моментально, она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня», - резюмировал Кучера.
Певец и телеведущий Оскар Кучера призвал разделять качества певицы Аллы Пугачевой как человека и как артиста. По мнению шоумена, Примадонна как человек и как артист — это две разные личности.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ