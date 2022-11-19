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1 час назад

Оксана Федорова готовится стать оперной певицей

Ирина Лебедева

Экс-«Мисс мира» Оксана Федорова во время интервью для программы «Откройте, Давид» призналась, что хочет стать оперной певицей и упорно трудится, чтобы достичь желанной цели.

Оксана Федорова готовится стать оперной певицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая прошла стажировку в Московской консерватории и продолжает заниматься оперным вокалом с частным преподавателем. Она готовит большую сценическую программу «Великий русский романс».

Ранее Оксана начинала как эстрадная певица. Она пела с Николаем Басковым, с Димой Биланом («Твоя любовь»)... Но в итоге пришла к серьезной музыке. Об этом рассказывает gazeta.ru.

Известно, что Оксана Федорова – телеведущая, актриса, писательница, основательница благотворительного фонда «Спешите делать добро!» О том, что бывшая «Мисс мира» собирается выступать на оперной сцене, многие узнали впервые.

Ранее телеведущая Оксана Федорова призналась, что главой ее семьи является муж Андрей Бородин. Об этом она сообщила в беседе с mk.ru. Федорова назвала мужа "капитаном семейного корабля", который его направляет и знает правильный курс.

Шоу-бизнес,Андрей Бородин,Оксана Федорова,Дима Билан,Николай Басков,
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