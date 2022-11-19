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2 часа назад

Цыганова заявила, что следует закрыть «гламурное телевидение»

Ирина Лебедева

Виктория Цыганова и ее супруг Вадим считают, что назрела необходимость перезагрузки в культуре России. Российская певица резко отозвалась о звездах шоу-бизнеса, заявив, что в нынешней ситуации их выступления приносят только вред.

Цыганова заявила, что следует закрыть «гламурное телевидение»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это раздражает людей и обижает чувства верующих людей и военных. Это «гламурное телевидение» надо закрывать. Я в конфликтах была много раз, в том числе и в Чечне, и в Сирии, и в Донбассе. Я считаю, что этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят», - сказала Цыганова.

Вадим Цыганов согласен с женой, пишут nation-news.ru

«Это какая-то «прачечная по отмыву денег», это ничего не приносит, кроме отторжения у людей. Наш народ сложно обмануть: ни крокодильи слезы, ни хождение по госпиталям за деньги не поможет. Это все не настоящее, это мимикрия. Российской культуре нужна чистка, нужно, чтобы работали законы военного времени», - уверен продюсер.

Супруги Вика и Вадим Цыгановы заявили, что продали свой дом, чтобы оказать материальную помощь российской армии, защищающей Донбасс. Об этом супруги рассказали в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

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