Цыганова заявила, что следует закрыть «гламурное телевидение»

«Это раздражает людей и обижает чувства верующих людей и военных. Это «гламурное телевидение» надо закрывать. Я в конфликтах была много раз, в том числе и в Чечне, и в Сирии, и в Донбассе. Я считаю, что этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят», - сказала Цыганова.