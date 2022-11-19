Охлобыстин планирует провести «Новогодний огонек» в Донецке

Иван Охлобыстин активно поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины. Так, недавно звезда сериала «Интерны» побывал на Донбассе с грузом гуманитарной помощи.
А на днях признался, что собирается провести в Донецке – праздничное мероприятие «Новогодний огонек». Сейчас организаторы занимаются просчитыванием технических возможностей для исполнения задуманного. Об этом рассказывает ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.
«Хотим «Новогодний огонек» сделать из Донецка. У нас есть задумка, технически получится – не получится, посмотрим», - объяснил Охлобыстин.
Российский актер и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе. Во время своего визита в Донецк он рассказал, что подавал соответствующее прошение, однако его отклоняют.