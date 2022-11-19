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2 часа назад

Охлобыстин планирует провести «Новогодний огонек» в Донецке

Ирина Лебедева

Иван Охлобыстин активно поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины. Так, недавно звезда сериала «Интерны» побывал на Донбассе с грузом гуманитарной помощи.

Охлобыстин планирует провести «Новогодний огонек» в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А на днях признался, что собирается провести в Донецке – праздничное мероприятие «Новогодний огонек». Сейчас организаторы занимаются просчитыванием технических возможностей для исполнения задуманного. Об этом рассказывает ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

«Хотим «Новогодний огонек» сделать из Донецка. У нас есть задумка, технически получится – не получится, посмотрим», - объяснил Охлобыстин.

Российский актер и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе. Во время своего визита в Донецк он рассказал, что подавал соответствующее прошение, однако его отклоняют.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
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