Фадеев вспомнил, как его подвел недобросовестный сотрудник

Максим Фадеев, находясь с визитом в Минске, вспомнил о неприятной ситуации, в которую его вовлек сотрудник. В 2020 году человек, работавший у него в команде контент-менеджером, опубликовал провокационный пост о событиях в Белоруссии от имени Фадеева. Об этом рассказал сам продюсер в Telegram-канале.

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«В тот неспокойный для Беларуси год у нас в офисе в должности контент-менеджера работал парень из Беларуси. Имея доступ к моим аккаунтам, он самовольно опубликовал пост, который никак не отражал мою п

ю о ситуации в Беларуси. К сожалению, я узнал об этом из звонков СМИ, которые на меня внезапно обрушились. Сотрудник, конечно же, бесследно эмигрировал в Польшу, оставив меня с дурным послевкусием», — объяснил он.

Фадеев рад, что «в случае России с Белоруссией возобладали здравый смысл и генетическая память», он констатирует, что страны сегодня — это «две сестры и один кулак».