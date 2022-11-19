Вайкуле показала новую прическу после химиотерапии

Лайма Вайкуле, как известно, пережила рецидив онкологического заболевания. Долгое время певица появлялась на публике исключительно в головных уборах, поскольку от тяжелого лечения выпадают волосы.

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Звезда не давала комментариев по поводу состояния здоровья. Но накануне в ее микроблоге появилась фотография, где певица сидит в кафе за столиком с непокрытой головой. У Лаймы коротенькая стрижка «под мальчика», кудряшки, она прекрасно выглядит. Об этом пишет 5 канал.

Поклонники с радостью отмечают, что, скорее всего, опасный недуг отступил, и начался период восстановления и ремиссии.

Много лет назад у Вайкуле было обнаружено онкологическое заболевание. Этот диагноз стал достоянием широкой публики лишь в 2019 году, когда болезнь удалось остановить. Тогда певица рассказала о случившимся журналистам. Звезда призналась, что о ее болезни знали лишь врачи и ее супруг Андрей Латковский.