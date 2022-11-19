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1 час назад

Стендап-комик Наталья Краснова развелась с мужем из-за другого мужчины

Слово и Дело

Стендап-комик Наталья Краснова рассказала о причинах своегоразвода. Оказывается, из семьи ее увел другой мужчина, пишет Starhit.

Стендап-комик Наталья Краснова развелась с мужем из-за другого мужчины
Фото: Global Look Press | Pavel KashaevGlobal Look Press | Pavel Kashaev

«Я развелась, потому что влюбилась в другого мужчину. Честно призналась в этом мужу», – заявила артистка.

Она призналась, что разговор с уже бывшим мужем прошел на мирной ноте. Еще какое-то время они пытались сохранить брак, но забыть о новых вспыхнувших чувствах она уже не могла. В итоге паре пришлось расходиться.

Сейчас Краснова с теплом рассказывает о своем экс-супруге. Он из всех ее избранников оказался самым понимающим и спокойно ее отпустил без всяких скандалов.

Шоу-бизнес,Наталья Краснова,
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