Стендап-комик Наталья Краснова развелась с мужем из-за другого мужчины

Стендап-комик Наталья Краснова рассказала о причинах своегоразвода. Оказывается, из семьи ее увел другой мужчина, пишет Starhit.

Фото: Global Look Press | Pavel Kashaev Global Look Press | Pavel Kashaev

«Я развелась, потому что влюбилась в другого мужчину. Честно призналась в этом мужу», – заявила артистка.

Она призналась, что разговор с уже бывшим мужем прошел на мирной ноте. Еще какое-то время они пытались сохранить брак, но забыть о новых вспыхнувших чувствах она уже не могла. В итоге паре пришлось расходиться.