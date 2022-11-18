Стало известно отношение Джоли к новому роману Питта

«Анджелина давно перестала обращать внимание на слухи о Брэде, у нее нет пропускной способности. Сейчас она сильно занята, поэтому, когда речь заходит о Питте, если вопрос не имеет отношения к их общим детям или юридическим проблемам, то у нее нет на это времени», — отметил источник, близкий к Джоли.