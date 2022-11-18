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1 час назад

Знакомый Джоли рассказал о ее отношении к новому роману Питта

Елена Прошина

Источник, близкий к Анджелине Джоли рассказал HollywoodLife о ее отношении к новому роману Брэда Питта с 29-летней Инес де Рамон. По его словам, у актрисы нет времени, чтобы тратить его на это.

Стало известно отношение Джоли к новому роману Питта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник HollywoodLife отметил, что Джоли сейчас в основном «занята воспитанием шести детей», которые также являются детьми Питта. Также она уделяет время своему фильму «Без крови» с Сальмой Хайек, снятый актрисой летом в Италии, и работе в ООН, которая находится «почти в постоянном фокусе» сегодня.

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«Анджелина давно перестала обращать внимание на слухи о Брэде, у нее нет пропускной способности. Сейчас она сильно занята, поэтому, когда речь заходит о Питте, если вопрос не имеет отношения к их общим детям или юридическим проблемам, то у нее нет на это времени», — отметил источник, близкий к Джоли.

О романе Питта с тренером и экс-женой актера сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли Инес де Рамон стало известно несколько дней назад. Пару заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

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