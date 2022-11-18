Продюсер Ашуров прокомментировал судьбу «Сто к одному»

Продюсер Дмитрий Ашуров в разговоре с blitz.center заверил, что программу «Сто к одному» не снимут с эфира после утверждения ведущего Александра Акопова на должность гендиректора СТС, так как она стала «народной».

«Здесь надо понять, насколько они привыкли работать с ним. Но передачу не закроют. Она уже стала народной», — подчеркнул Ашуров.

Он предположил, что Акопова могут оставить в должности ведущего передачи, но могут и заменить на другого претендента. По мнению продюсера, все зависит от рейтингов «Сто к одному».