Жена Виктора Ракова рассказала о вымогательствах мошенников от его лица

«Дело в том, что у него старый аккаунт в соцсети, он давно им не пользуется, не включал VPN. Как его взломали и кто — не понимаю. Данила наш сейчас находится в Кадетском корпусе, у него не 4-я группа крови, и у Вити нет никакого счета в указанном банке», — заявила супруга артиста.