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1 час назад

Жена Виктора Ракова рассказала, как мошенники начали вымогать деньги через соцсети актера

Газета.Ruиещё 1

Жена Виктора Ракова рассказала в беседе с mk.ru о взломе аккаунта актера в социальных сетях.

Жена Виктора Ракова рассказала о вымогательствах мошенников от его лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях якобы Раков опубликовал призыв о помощи. Сообщалось, что его сын Данила был сбит на пешеходном переходе, поэтому ведется сбор средств на восстановление парня.

Жена Ракова Людмила опровергла слухи о госпитализации сына.

«Дело в том, что у него старый аккаунт в соцсети, он давно им не пользуется, не включал VPN. Как его взломали и кто — не понимаю. Данила наш сейчас находится в Кадетском корпусе, у него не 4-я группа крови, и у Вити нет никакого счета в указанном банке», — заявила супруга артиста.

Людмила добавила, что деньги стали также приходить на счет Ракова, который привязан к телефону. Она уверила, что семья вернет все полученные средства. Однако жена артиста переживает за тех людей, которые отправили деньги именно мошенникам.

Шоу-бизнес,Виктор Раков,
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