Жена Виктора Ракова рассказала о вымогательствах мошенников от его лица

Жена Виктора Ракова рассказала в беседе с mk.ru о взломе аккаунта актера в социальных сетях.
На днях якобы Раков опубликовал призыв о помощи. Сообщалось, что его сын Данила был сбит на пешеходном переходе, поэтому ведется сбор средств на восстановление парня.
Жена Ракова Людмила опровергла слухи о госпитализации сына.
«Дело в том, что у него старый аккаунт в соцсети, он давно им не пользуется, не включал VPN. Как его взломали и кто — не понимаю. Данила наш сейчас находится в Кадетском корпусе, у него не 4-я группа крови, и у Вити нет никакого счета в указанном банке», — заявила супруга артиста.
Людмила добавила, что деньги стали также приходить на счет Ракова, который привязан к телефону. Она уверила, что семья вернет все полученные средства. Однако жена артиста переживает за тех людей, которые отправили деньги именно мошенникам.