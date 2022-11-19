Медведева отметила день рождения в платье как у Собчак

Фигуристка Евгения Медведева отпраздновала 23-летие в платье стоимостью 200 тыс. рублей. В нем уже была замечена Ксения Собчак. Об этом сообщает StarHit.

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В субботу, 19 ноября, Евгении Медведевой исполнилось 23 года. Для празднования дня рождения фигуристка выбрала черное платье Khaite, в котором больше полугода назад была замечена Ксения Собчак. Журналистка надевала его на интервью с семейным психологом Сатьей Дас. Оно обошлось Медведевой и Собчак почти в 200 тыс. рублей, отмечают журналисты.

Сегодня Евгения Медведева принимает участие в «Ледниковом периоде». Изначально партнером фигуристки был тиктокер Даня Милохин, с которым она уже каталась в прошлом сезоне шоу, однако он принял решение уйти с проекта, сославшись на усталость и нехватку сил. Его место занял актер Федор Федотов, известный ролью в фильме «Серебряные коньки». Он уже участвовал в шоу «Ледниковый период» вместе с Татьяной Волосожар — их пара одержала победу в проекте.