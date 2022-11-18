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2 часа назад

Лолита поблагодарила Пугачеву за отказ от российской сцены

Никита Бородкин

Певица Лолита Милявская поблагодарила Аллу Пугачеву за отказ от российской сцены. Как сообщает «Слово и дело», она наняла в свою команду бас-гитариста Анатолия Куликова, который раньше работал на Примадонну и стал автором ее хита «А я в воду войду».

Лолита – Пугачевой: спасибо, что оставили мне Толика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дорогая, любимая, гениальная актриса Алла Борисовна, спасибо, что вы все-таки ушли на пенсию и оставили мне Толика», — заявила Лолита со сцены во время одного из своих концертов.

Милявская отметила, что считает положительными перемены, которые произошли в российском шоу-бизнесе на фоне спецоперации на Украине. После начала боевых действий часть артистов решили покинуть страну, а оставшиеся музыканты и актеры оказались еще более востребованы.

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) уехали России в Израиль. В мае певица получила израильское гражданство.

Ранее в защиту Пугачевой выступил рок-музыкант Гарик Сукачев. Он назвал Примадонну великой женщиной, вклад которой в культурное развитие больше, чем вред от отъезда.

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