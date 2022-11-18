У звезды «Кривого зеркала» Пономаренко обнаружили рак

Музыкант Николай Бандурин рассказал, что артист «Кривого зеркала» Александр Пономаренко болен онкологическим заболеванием. В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1» стало известно, что брат-близнец Пономаренко Валерий попросил Бандурина выступать вместе с ним, поскольку Александр пока слишком слаб для участия в концертах.