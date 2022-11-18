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1 час назад

У звезды «Кривого зеркала» Пономаренко обнаружили рак

Никита Бородкин

Музыкант Николай Бандурин рассказал, что артист «Кривого зеркала» Александр Пономаренко болен онкологическим заболеванием. В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1» стало известно, что брат-близнец Пономаренко Валерий попросил Бандурина выступать вместе с ним, поскольку Александр пока слишком слаб для участия в концертах.

У звезды «Кривого зеркала» Пономаренко обнаружили рак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он сильно ослаб. Главная задача — гемоглобин поднять, потом там еще, какие-то слова мудреные, поднять иммунитет. Я вот после выступления сразу на вокзал и к брату!» — отметил Валерий.

Бандурин также отметил, что сам Александр Пономаренко не афиширует своего заболевания.

«Сашка — боец! Я думаю, что ему хватит сил и мужества, а мы его будем поддерживать!» — подчеркнул музыкант.

Напомним, что дуэт братьев Пономаренко получил известность благодаря юмористической программе «Кривое зеркало». Долгие годы близнецы вели «Утреннюю почту» на «Россия-1» и принимали участие в различных пародийных шоу.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,Валерий Пономаренко,Николай Бандурин,
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