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1 час назад

Сергей Пенкин заявил, что "не собирается осуждать" покинувшую Россию Пугачеву

Газета.Ru

Певец Сергей Пенкин в беседе с kp.ru прокомментировал сложившуюся критику в адрес уехавшей из России Аллы Пугачевой.

Сергей Пенкин высказался об осуждении Пугачевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С Аллой мы очень мало общались, но она как была первой, так ей и останется. Что могу сказать о тех, кто уехал? Это их решение. Осуждать никого не собираюсь, это все их личное желание!» — высказался артист. Также он заявил, что сам покидать Россию не намерен.

Пенкин удивился высказыванию, что Лолита может занять место Пугачевой.

«И, вообще, каждый занимает свое место, и глупо говорить, что кто-то займет чье-то место», — говорит певец.

Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми в конце сентября. Исполнительница переехала в Израиль.

Шоу-бизнес,Сергей Пенкин,Алла Пугачева,
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