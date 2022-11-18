Сергей Пенкин высказался об осуждении Пугачевой

«С Аллой мы очень мало общались, но она как была первой, так ей и останется. Что могу сказать о тех, кто уехал? Это их решение. Осуждать никого не собираюсь, это все их личное желание!» — высказался артист. Также он заявил, что сам покидать Россию не намерен.