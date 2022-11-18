Сергей Пенкин высказался об осуждении Пугачевой

Певец Сергей Пенкин в беседе с kp.ru прокомментировал сложившуюся критику в адрес уехавшей из России Аллы Пугачевой.
«С Аллой мы очень мало общались, но она как была первой, так ей и останется. Что могу сказать о тех, кто уехал? Это их решение. Осуждать никого не собираюсь, это все их личное желание!» — высказался артист. Также он заявил, что сам покидать Россию не намерен.
Пенкин удивился высказыванию, что Лолита может занять место Пугачевой.
«И, вообще, каждый занимает свое место, и глупо говорить, что кто-то займет чье-то место», — говорит певец.
Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми в конце сентября. Исполнительница переехала в Израиль.