Российская модель Оксана Воеводина несколько раз всколыхнула мировую общественность. В 2015 году девушка стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва». Через 3 года она сенсационно вышла замуж за короля Малайзии султана Келантана Мухаммада V. Церемония бракосочетания состоялась в ноябре 2018 года в роскошном комплексе Barvikha Concert Hall на Рублевке. На мероприятии присутствовала вся столичная элита, выступали популярные российские артисты. Через некоторое время появились сведения о беременности супруги. Приближенные султана утверждали, что в доме правителя теперь царит настоящая семейная идиллия.

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Однако, когда Оксана Воеводина была на 4 месяце беременности, Мухаммад V решил разорвать брак с россиянкой. «Желтая пресса» буквально взорвалась. В сети ходило множество слухов о личной жизни супругов и причинах разрыва. По некоторым данным, поводом для гнева малазийского султана стала измена россиянки. Согласно информации от других источников, королевский двор был шокирован модельным прошлым Воеводиной, а так же ее публикациями в социальных сетях.

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Модель была вынуждена вернуться в России, где 21 мая 2019 года родила сына Тенгку Исмаила Леона Петра ибн Тенгку Мухаммада V Фариса Петра. Отец отказался принять наследника. Он заявил, что жалеет о браке с россиянкой и о том, что оставил ради нее трон. Лишь спустя несколько месяцев бесконечных скандалов в прессе султан согласился выплачивать алименты. По данным Lenta.ru, Мухаммад V обязался создать специальный фонд для мальчика в размере 250 тысяч долларов, а также отправить в течение 10 месяцев 100 тысяч долларов на его содержание. Взамен Воеводина должна была забыть о его существовании навсегда, а также удалить публикации в соцсетях.

В 2021 году россиянка переехала в Великобританию. По информации издания Starhit, девушка работает советником по инвестициям в агентстве по недвижимости. Также у нее есть несколько бизнес проектов в России. Своим домом теперь она называет Лондон.

«Бывший супруг не принимает никакого участия в воспитании Леона. Говоря «никакого», я имею в виду и финансовую сторону в том числе», - рассказала Воеводина журналистам.

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны бывшего мужа, Оксана активно путешествует по миру и продолжает радовать своих поклонников публикациями в личном блоге. Сейчас на страницу модели подписаны почти 600 тысяч человек. Девушка считает, что развод – это не приговор, и верит, что ей удастся обустроить свою личную жизнь в будущем.

Что касается султана Келантана Мухаммада V, то по слухам королевская семья подыскала ему новую супругу. Впрочем, возможно это всего лишь слухи, так как жизнь бывшего правителя окутана тайной. Во дворце тщательно следят, чтобы больше никакая информация о Мухаммаде V никогда не попала в прессу.