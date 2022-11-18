Звезда «Следа» Кулаков уехал в Израиль

Звезда сериала «След» Евгений Кулаков переехал из России в Израиль вместе с особенным сыном. Об этом пишет СтарХит.
Сыну звезды Илье 18 лет, он страдает ДЦП. По словам Евгения, наследнику будет лучше на Святой земле. Жена и дочь временно остались на родине, но вскоре тоже переедут.
«Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. В Израиле я не испытываю тревогу. Когда с Ильей выезжаем гулять на улицу — это что-то невероятное… нас так встречают! Прохожие говорят, какой сын молодец, и мы этому рады», — рассказал актер.
В Израиле актер решил остаться насовсем - здесь для сына лучшие условия.
«Не сможем вернуться назад — не сможем. Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию», — добавил Кулаков.
Сейчас Илья посещает специальную школу, а сам актер ищет работу. До отъезда Кулаков активно снимался в кино и играл в театре.